«Королева!»: «Мисс Россия» из Азова показала тончайшую талию

Модель продемонстрировала шикарную фигуру. Фото: личная страница Алины Санько в "Инстаграме"

«Мисс Россия 2019» Алина Санько некогда отдыхать в этом июле. Красавица из Азова поделилась заботами со своими подписчиками на странице в «Инстаграме».

Москва. Июль. Практика, - лаконично подписала фото юная красавица.

Напомним, уже год Алина Санько учится в магистратуре МГУ по направлению «Телевидение».

На самом фото она предстала перед фолловерами в образе со строгой, практически школьной цветовой гаммой. Стройную фигуру подчеркивает длинная облегающая черная юбка и белая блузка с глубоким декольте.

Фотографу удалось поймать самый удачный ракурс: в изящном развороте модель демонстрирует фантастически тонкую талию.

На вопрос Алины к читателям как они проводят свои лето, подписчики не пожалели комментариев для молодой звезды.

- Шашлычки, природа, - пишет один комментатор.

- Саморазвитие, спорт, здоровье, общение с природой, работа, - делится второй.

- Собираюсь лететь в Европу, - сообщила третья.

Не обошлось без восхищенных комментариев подписчиков — и женщин, но особенно мужчин.

- Королева! - буквально вознес дончанку на трон вдохновленный ее красотой читатель.

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