«Медовый месяц продолжается»: супруга тренера ФК «Ростов» похвастала фото с роскошного праздника

Дарья Карпина поделилась с подписчиками кадром счастливого дня. Фото: личная страница Дарьи Карпиной в "Инстаграме"

Дарья Карпина, супруга знаменитого тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина, обновила свой профиль в «Инстаграме». Девушка выложила фото с мужем с празднования годовщины их совместной жизни.

На фотографии они с супругом сидят за столом в большой компании. В ослепительно-белом струящемся платье с обнаженной спиной и Дарья демонстрирует нам свою соблазнительную фигуру, идеальную кожу и волшебный макияж.

- Сегодня не всемирный день друзей. И ни у кого из моих друзей нет сегодня дня рождения. Но я хочу выставить это фото, чтобы лишний раз сказать, как они мне дороги, как я их люблю, - подписала кадр Дарья. - Как скучаю и всегда с нетерпением жду встречи! Как благодарна им за наши вот такие невероятные праздники и посиделки! За поддержку, заботу, советы, конструктивную критику. Сколько было пережито вместе! Берегите друзей, с моими самыми-самыми я дружу более 20, с кем-то и 30 лет.

Подписчики вмиг отреагировали на обновление профиля лайками и поздравлениями.

- Медовый месяц продолжается, — написал один.

- Горькоооооо, — прокомментировал второй.

В комментариях подписчики желают супругам долгой и счастливой совместной жизни. Удивительно и приятно, что среди подписчиков нет никакого хейта, на который часто жалуется Дарья.

Стоит заметить, что Валерий Карпин выглядит достаточно свежо, учитывая что недавно вернулся с командой сборов. А уже завтра его подопечные выйдут на поле — на стадионе «Ростов Арена» они сразятся с «Динамо». За день до встречи стало известно, что матч пройдет без зрителей.

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