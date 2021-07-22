Строительство дороги начнется на улице Орбитальной в 2022-2023 году

В Суворовском появится новая дорога. Фото администрация Ростова

В донской столице запланировали построить дорогу на улице Орбитальной. При наличии бюджетных средств строительные работы будут начаты в 2022-2023 годах. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко во время встречи с жителями жилого района Суворовского.

Новая дорога будет тянуться от переулка Космического до улицы Особенной. Стоит отметить, что разработка проекта, который необходим для дальнейшего строительства, была завершена еще в январе 2020 года.

Приступить к разработке проектной документации для реконструкции улицы Оганова планируется в 2023 году, следует из документов.

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Встреча с инициативной группой микрорайона прошла в администрации Ростова-на-Дону.