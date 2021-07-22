В Ростове уже почти месяц не могут найти пропавшего местного жителя

В Ростове в течение месяца не могут найти пропавшего мужчину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В донской столице уже почти месяц не могут отыскать пропавшего местного жителя.

39-летний Алексей Владимирович Совгирь ушел из дома еще 29 июня. До настоящего времени его местоположение остается неизвестным и на связь с родными он не выходит. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

По словам близких, рост пропавшего около 185 сантиметров, он среднего телосложения и имеет светло-русые волосы и серо-голубые глаза. На момент исчезновения он был одет в футболку, темно-синие спортивные брюки и белые кроссовки.

- Помогите найти человека. Он может находиться в вашем городе или районе. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ушел и не вернулся: 42-летнего батайчанина не могут найти уже около недели.

Максим Владимирович Новиков 1979 года рождения. Его рост 182 см, телосложение худощавое, волосы русые. Во что был одет неизвестно.