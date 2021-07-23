Пробки в Ростове-на-Дону на утро 23 июля: в городе дороги свободны

Утренние пробки в Ростове
Фото: Яндекс.Пробки
Пробки в Ростове-на-Дону на утро 23 июля зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Всесоюзная, Портовая, Доватора, Международная, проспект Стачки.
В центре водители вынуждены стоять на проспекте Михаила Нагибина и проспекте Ленина. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.
В микрорайоне Военвед намертво стоит улица Вавилова.
На Северном пробки скапливаются в переулке Оренбургском, улице Нариманова.
На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Троллейбусная и проспекте Шолохова.
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