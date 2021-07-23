Пробки в Ростове-на-Дону на утро 23 июля: в городе дороги свободны

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 23 июля зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Всесоюзная, Портовая, Доватора, Международная, проспект Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на проспекте Михаила Нагибина и проспекте Ленина. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоит улица Вавилова.

На Северном пробки скапливаются в переулке Оренбургском, улице Нариманова.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Троллейбусная и проспекте Шолохова.

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