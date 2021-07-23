МЧС: «В Ростове подтопило низменные участи, никто не пострадал»

В том числе проводили проводили работы в районе привокзальной площади. Фото: пресс-служба МЧС России по РО

Больше 30 спасателей откачивали воду с улиц Ростова после сильного ливня, который прошел вечером 22 июля. В городе оказались подтопленными низменные участи, а также залило подъезд и подвал в двух домах, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

- После дождя произошло подтопление низменных участков. К работам по откачке воды привлекали группировку от РСЧС - 34 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС было задействовано 20 человек и 6 спецмашин, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Также спасатели проводили работы в районе привокзальной площади, на Ленина, 109/5 и на Доломановском, 18/6 там вода затопила подвал помещения, расположенного на территории детсада №15. Эвакуацию нигде не проводили, пострадавших нет.

Ранее в соцсетях жители донской столицы рассказали, как пережили непогоду и какие улицы превратились в реки после удара стихии. Очевидцы сообщили о мини-реках на Буденновском, Большой Садовой, Красноармейской, Малиновского.

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