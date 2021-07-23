Синоптики: «24 и 25 июля в Ростовскую область вернется жара»

Температура воздуха снова достигнет +30-34 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

На выходных - 24 и 25 июля - в Ростовскую область вернется жара. После долгожданных дождей и краткого похолодания температура воздуха снова достигнет +30-34 градусов. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра.

Так, например, в донской столице будет около +30 градусов. Ветер обещают умеренный - от 2 до 4 м/с. Дождей не ожидается. При этом ночью все еще должно быть сравнительно прохладно - +19-20 градусов. Примерно такую же погоду прогнозируют и в других территориях региона.

А сегодня, 23 июля, ростовчане приходят в себя после сильного ливня. Из-за разгула стихии в городе затопило несколько улиц. Однако к этой минуте все последствия непогоды уже ликвидировали. По данным МЧС, эвакуировать никого не пришлось, пострадавших также не было.

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