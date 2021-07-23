В Ростове мужчина лишился 388 тысяч рублей после звонка телефонного мошенника

Мужчина лишился 388 тысяч рублей после звонка телефонного мошенника. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростове мужчина стал жертвой телефонного мошенника. С его банковского счета украли 388 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Мужчина обратился в третий отдел полиции Ростова. Он сообщил, что ему позвонил незнакомец, представившейся сотрудником банка.

Лже-сотрудник сказал мужчине, что с его счетом происходят странные действия, которые выглядят как попытки списания денег с карты. Горожанин заявил, что никаких операций в последнее время не производил. Тогда злоумышленник предложил ему прекратить списания. Для этого надо было сообщить секретный код из сообщения и все данные банковской карты. В результате потерпевший потерял 388 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».

Сотрудники полиции напоминают, что не стоит предоставлять доступ к личным данным третьим лицам.

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