Народный календарь на 24 июля: было принято собирать в лесу малину

Народный календарь на 24 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Народный календарь на 24 июля: наши предки считали, что, если пиявки поднимались на поверхность воды, то будет сильный ветер. Пчелы играли по утрам к ведру. Бурундук квохтал перед хорошей погодой. Гусеницы соснового шелкопряда прятались в преддверии ненастья.

Если карп днем или на вечерней заре игриво плещется на поверхности воды, выпрыгивая у зарослей камышей или на быстрине, то это к вёдру. Паук сидел неподвижно в середине паутины к дождю. Созвездие Большой Медведицы расположено низко – к позднему листопаду. Большая Медведица яркая, хорошо видна – к удачной охоте на медведей. Много росы появлялось в огороде к плохому урожаю помидоров.

Солнечный жаркий день сулил хороший урожай зерновых. Вечером много комаров – к урожаю ягод. Мошкара кишит – осенью будет много грибов. Принято было ходить днем в лес, собирать малину, из которой варили вкусное и полезное варенье на зиму. Гром гремит – на следующий день будет хорошая рыбалка. Если день является постным – клев будет особенно хорошим.

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