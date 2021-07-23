В Ростове отремонтировали тротуар в переулке Бабушкина

В Ростове окончен ремонт тротуара на Бабушкина. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм

В донской столице завершился ремонт тротуара в переулке Бабушкина. Об этом в своем аккаунте в соцсети Инстаграм сообщил глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

- В этом году мы выделили из городского бюджета 47 млн рублей на ремонт тротуаров. На эти деньги мы приведем в порядок 16 участков. По 14 -ти проведены конкурсные процедуры, заключены контракты и начаты подготовительные или ремонтные работы, - написал Логвиненко.

В настоящее время полностью завершен ремонт тротуара в переулке Бабушкина в промежутке от проспекта Стачки до улицы Русской. Также подходят к концу ремонтные работы по проспекту Стачки от улицы Мильчакова до улицы Малиновского. К каждому объекту избирается индивидуальный подход, учитывается ландшафт местности. Дорожники полностью меняют бордюры, устанавливают поребрики, а также укладывают асфальтобетонное покрытие или плитку.

Помимо капитального ремонта идет и текущий ремонт тротуаров. Планируется провести ремонтные работы на 71 участке. Будут обустроены съезды для маломобильных групп населения на 177 тротуарах и 70 пешеходных переходах.

Полностью масштабный ремонт будет завершен до 15 октября.

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