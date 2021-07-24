О прививках: почему данные на госуслугах появляются с опозданием в Ростовской области

Задержки на госуслугах связны с несколькими факторами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Минздрава Ростовской области рассказал, почему данные о вакцинации появляются на госуслугах с опозданием. Ситуацию Юрий Кобзев прокомментировал во время онлайн-брифинга.

- Действительно, задержки на госуслугах есть. Они связны с несколькими факторами. Во-первых, с работой регистра. Есть моменты, когда он перегружен. Это чаще всего происходит с пятницы на субботу, с воскресенья на понедельник, когда пытается вся страна ввести информацию, и еще раз среди недели. Второй момент связан с мобильными пунктами. Например, сделали прививку в ТЦ, потом медики возвращаются в свою поликлинику. Они физически не успевают вносить данные с нескольких пунктов, - пояснил Юрий Кобзев.

Также министр добавил, что снижение заболеваемости коронавирусом в регионе ожидается в августе. Однако многое, по мнению Юрия Кобзева, в этом вопросе зависит от самих жителей Дона - от того, как люди будут соблюдать ограничительные меры и проходить вакцинацию.

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