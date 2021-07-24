378 новых случаев коронавируса выявили в Ростовской области

Лечение в стационарах получают 3258 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки подтвердили 378 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2545. Об этом сегодня, 24 июля, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 47 городе и районе региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 138. На втором месте находятся Азовский и Сальский районы, там по 13 заболевших, в Аксайском и Зерноградском районах - по 12. В Семикаракорском районе - 11, в Красносулинском -10.

По 9 положительных тестов подтвердили в Батайске и городе Зверево. Меньше всего случаев коронавируса - по 1 - выявили в Боковском, Дубовском, Кашарском, Куйбышевском, Октябрьском и Тацинском районах.

Среди новых заболевших 43,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,6% - от 46 до 65 лет, 13% - от 66 до 79 лет, 4% - старше 80 лет, 9,8% - дети.

Лечение в стационарах получают 3258 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 25 человека, на неинвазивной ИВЛ – 259.

Кроме того, за сутки зарегистрировали еще 25 умерших с COVID-19. Это 14 женщин 36, 46, 62, 66, 69, 74, 75, 77, 79, 87, 90 лет, а таакже 11 мужчин 47, 64, 67, 68, 72, 73, 84, 85, 89 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами COVID-19 в области стали 5058 человек.

Ранее глава областного Минздрава сообщил, что заболеваемость коронавирусом в Ростовской области может пойти а спад уже в августе.

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Однако в некоторых случаях все же отмечают повышение температуры и тянущие боли (подробности)