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Общество24 июля 2021 13:04

В Ростовской области прививку от COVID-19 сделали более 1 млн человек

Речь идет об однократном введении вакцины
Ангелина СКИБА
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Завершили вакцинацию 650 тысяч человек

Завершили вакцинацию 650 тысяч человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области прививку от коронавируса сделали уже более 1 млн человек. Об этом сообщает сайт правительства региона.

- На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 1000,01 тысячи человек, за сутки - 16356. Завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 650,43 тысячи человек, за сутки - 10916, - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, почему данные о вакцинации появляются на сайте госуслуг с опозданием. Ситуацию разъяснил министр здравоохранения Дона Юрий Кобзев.

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