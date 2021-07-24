24 июля почтили память жертв второй оккупации Ростова

Цветы возложили школьники и гимназисты. Фото: сайт администрации Ростова

Памятную акцию в Ленинском районе Ростова провели сегодня, 24 июля. Именно этот день считают началом второй оккупации города во время Великой Отечественной войны. Взрослые и молодежь - школьники и гимназисты - возложили цветы к памятникам и около мемориальных плит, сообщили власти.

Торжественный сбор провели у монумента «Героям-гвардейцам». Кроме того, погибших от рук нацистов этим утром вспоминали и рядом с бюстом дважды Героя Советского Союза Дмитрия Лелюшенко , а также около мемориальных досок «О сборном пункте евреев-жертв Холокоста», «О пионерах-героях школы 35, погибших в 1942 году».

24 июля 1942 года немецкие войска второй раз захватили Ростов-на-Дону. Вторая оккупация оказалась для ростовчан еще более кровавой и тяжелой. Она продлилась 205 дней. За это время фашисты расстреляли около 40 тысяч местных жителей, еще более 50 тысяч человек угнали на рабский труд в Германию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Расстреливали колоннами несколько раз в день»: ФСБ рассекретило архивы о гибели тысяч жителей Сальска в 1942-1943 годах

Подробности происходившего в годы войны в Сальске стали известны от пособника фашистов (подробности)

Ростовчане дважды освобождали город от врага и водружали знамя Победы над Рейхстагом

Что мы знаем и должны помнить о Великой Отечественной войне (подробности)