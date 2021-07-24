В Каменске-Шахтинском произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

Пострадали три человека - пассажиры 44, 41 и 63 лет Фото: Сергей ГАПОН

Сегодня, 24 июля, в Каменске-Шахтинском на 5 новом проезде произошло массовое ДТП. Пострадали три человека - пассажиры 44, 41 и 63 лет. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Авария произошла еще днем, около 12 часов. По предварительным данным, водитель автомобиля «ГАЗ-3110» не предоставил преимущество на перекрёстке неравнозначных дорог «Ниве» («ВАЗ-2121»). Эта машина оказалась на встречной полосе и столкнулась с «КамАЗом». Люди пострадали в «Ниве».

Ранее стало известно о смертельном ДТП в Миллеровском районе. На М-4 «Дон» иномарка слетела в кювет врезалась в деревья и опрокинулась.

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Сейчас правоохранители проводят проверку (подробности)