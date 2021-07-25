Народный календарь на 25 июля: юные девушки умывались утренней росой

Народный календарь на 25 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Народный календарь на 25 июля: наши предки считали, что, если утром появлялась роса или сильной, то остаток лета будет сухим и жарким, а если их не было, то это к ненастью. Ночная роса долго не просыхала к грозе. Пчелы громко жужжали к жаре. Тетерев не улетал далеко перед теплой и солнечной погодой.

Трутни вились в воздухе и жужжали к погожему дню. Туман над лесом появлялся к дождю. Мыши-полевки громко пищали по ночам и шумно возились к теплу. Теплая погода в этот день – к теплой осени. Пошел дождь – и осень будет дождливой! Дождливый день сулил неурожай и лютую зиму. Грибы появлялись в лесу перед спадом жары. Ночью на лугах исчезала роса перед дождем.

День выдался не по–летнему прохладным – зима будет суровой как никогда! На верхушках деревьев пожелтели листья – к ранней осени. Если девушка в этот день до рассвета умоется утренней росой – ее кожа весь год будет чистой и свежей. Но делать это лучше всего в сельской местности: по понятным причинам городская роса далека по своей чистоте от деревенской!

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