Народный календарь на 26 июля: в северных регионах птицы начинали готовиться к перелету в теплые края

Народный календарь на 26 июля Фото: Олег УКЛАДОВ

Народный календарь на 26 июля: наши предки считали, что, если сухая погода в этот день, то это к хорошей осени, а сильные дожди – к гибели урожая. Вечером появлялось много мошек - к хорошему урожаю грибов. Пчелы улетали в поля с самого утра к хорошей погоде весь день. После теплого дня рыба делает множество кружков на спокойной воде – к вёдру.

Много малины появлялось к хорошему урожаю ржи. Во время дождя слышится слабый крик кряквы – дождь перестанет. Если ветер дул с севера и северо-запада, то это означало, что града не будет. Туча изменяла цвет к смене погоды. Ласточки летали низко к поздней осени.

Темные тучи на небе – к перемене погоды. Если до этого было сухо – пойдет дождь. Но если на улице было дождливо – в скором времени должно выглянуть Солнышко! Рыба била хвостом к хорошей погоде. В северных регионах страны птицы начинают готовиться к перелету. В некоторых местах грачи начинают собираться в первые осенние стайки. Рожь поспела – можно собирать подберезовики.

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