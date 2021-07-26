Уснул за рулем: на трассе Милютинская - Тацинская погиб водитель «Нивы»

Трагедия произошла рано утром, около 6.55 Фото: Сергей ГАПОН

Сегодня, 26 июля, в Ростовской области в ДТП на трассе Милютинская - Тацинская погиб водитель «Нивы» (ВАЗ-2121). Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Трагедия произошла рано утром, около 6.55. Предварительно, мужчина уснул за рулем. Его машина укатилась во встречный съезд и врезалась в водопроводную трубу, которая торчала из-под земли. Удар был такой силы, что владелец авто умер на месте.

- Уже проводится проверка. Никакие ухищрения не заменят человеку нормальный отдых и сон. Нельзя садиться за руль с утомлением. Если вы почувствовали слабость, головокружение, головную боль, следует немедленно остановиться - продолжать движение с такими симптомами крайне опасно, - напомнили в ГИБДД.

Ранее на трассе Элиста - Зимовники в аварии пострадали водитель 59 лет и девушка-пассажир 21 года.

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