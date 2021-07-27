Один человек погиб, один пострадал в ДТП на трассе Буденновская - Коврино

Авария произошла ночью. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Ночью 27 июля один человек погиб, один пострадал в ДТП на трассе станица Буденновская - хутор Коврино в Ростовской области. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Известно, что 27-летний водитель автомобиля «Лада 211440» ехал на скорости. По предварительным данным, он не справился с управлением, из-за этого машина слетела с дороги и перевернулась.

От удара мужчина, который был за рулем, получил смертельные травмы. Пострадал 24-летний пассажир, он был пристегнут ремнем безопасности. После трагедии еще проводят проверку.

Вчера днем произошла еще одна серьезная авария. На трассе Милютинская - Тацинская погиб водитель «Нивы». Автоинспекторы считают, что он уснул в дороге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два человека пострадали в ДТП на трассе Элиста – Зимовники

Владелец иномарки не справился с управлением (подробности)