В Ростове из-за нарушений могут временно закрыть крупный аквапарк

Во время проверки обнаружили нарушения дистанции и масочного режима Фото: Иван МАКЕЕВ

Крупный аквапарк Ростова могут наказать из-за санитарных нарушений. Об этом сегодня, 27 июля, на заседании оперштаба рассказал глава управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

- Была проведена проверка, нашего самого большого аквапарка. Выявили нарушения. Сотрудники приглашены для составления протокола. Должностные лица уже привлекли, а юрлицо направят в суд для приостановления деятельности. Обнаружили нарушения дистанции, масочного режима, контроля качества воды, - пояснил Евгений Ковалев.

После этого главный санврач Дона предложил ужесточить коронавирусные ограничения, если эпидситуация ухудшится. В том числе, по мнению эксперта, усилить меры нужно будет в бассейнах и аквапарках.

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