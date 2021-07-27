При пожаре на улице Центральной в Ростове пострадал 79-летний мужчина

Пострадавшего забрали в больницу

Появились данные о пострадавших при пожаре на улице Центральной в Ростове-на-Дону. Это 79-летний мужчина. Уточненные сведения предоставили в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области.

- Мужчина 79-ти лет был госпитализирован в больницу с ожогами, - уточняют в МЧС.

Напомним, в 19.08 поступило сообщение о возгорании в трехэтажном доме по улице Центральной в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону. Огонь охватил 250 квадратных метров площади.

К тушению пожара привлечены 59 человек и 18 единиц техники.

Практически сразу в распоряжении "КП - Ростов-на-Дону" появилось видео с места событий.

В 20.40 пожар был локализован.

В 21.16 в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения.

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