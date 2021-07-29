Россельхознадзор не пустил без документов 58 тысяч куриных яиц

Инспекторы пресекли ввоз 58 тысяч куриных яиц их Астрахани Фото: Мария ЛЕНЦ

Яйца из Астрахани не впустили в Республику Казахстан инспекторы Россельхознадзора. Причиной отказа стало отсутствие соответствующих документов. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях и Республики Калмыкии.

- В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Караузек» (Астраханская область) не допущен вывоз пищевого куриного яйца (58 320 штуки.), перемещаемого из России на территорию Республики Казахстан, - говорится в сообщении.

Во время проведения досмотра товара в автомобильном пропускном пункте “Караузек” выяснилось, что у куриных яиц отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы.

Согласно действующему законодательству и Евразийскому экономическому союзу Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республики Калмыкии провезти продукт не дали и запретили возврат яиц . С перевозчиком была проведена разъяснительная беседа.

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