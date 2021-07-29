В Ростовской области за сутки выявили еще 403 случая COVID-19

Лабораториями Ростовской области за сутки проведено 14613 тестов Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области за сутки подтвердили 403 новых случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2592. Об этом сегодня, 29 июля, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 52 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 163. На втором месте находится Азовский район, там 14 заболевших, в Аксайском районе - 13, в Сальском районе - 11, в городе Гуково - 9.

По 8 случаев подтвердили в Батайске, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Зерноградском, Красносулинском, Мясниковском, Неклиновском и Шолоховском районах. Меньше всего положительных тестов - по 1 - за сутки выявили в Белокалитвинском, Верхнедонском, Дубовском, Егорлыкском, Зимовниковском, Кагальницком, Каменском, Константиновском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Родионово-Несветайском районах.

Среди новых заболевших 38,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,3% - от 46 до 65 лет, 14,6% - от 66 до 79 лет, 5% - старше 80 лет, 7,9% - дети.

Лечение в стационарах получают 3503 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 29 человек, на неинвазивной ИВЛ - 276.

Кроме того, за сутки зарегистрировали еще 28 человек с COVID-19. Это 17 женщин 55, 62, 63, 68, 69, 70, 74, 75, 81, 82, 85 и 88 лет, а также 11 мужчин 35, 62, 67, 71, 74, 83, 84, 86, 91 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами COVID-19 в области стали 5140 человек.

Ранее стало известно, что в регион поступило более 1 млн доз вакцины от COVID-19, в том числе 1 млн 70 тысяч «Спутника V».

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Однако в некоторых случаях все же отмечают повышение температуры и тянущие боли (подробности)