Нелегальные мед и свинину из Украины задержали на таможне Ростовской области

Гостинец ли это был или продукт на продажу - его изъяли. Фото: www.instagram.com/kamerzanov Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Две партии товаров животного происхождения без документов о ветеринарной безопасности были изъяты из ручной клади у пассажиров на автомобильном пункте пропуска «Донецк». Об этом «КП - Ростов-на-Дону» сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Свинина и мед общим весом 6 килограммов были возвращены на территорию Украины, - говорится в сообщении.

По закону, один человек может ввозить продукты животного происхождения до пяти килограммов включительно. Причем при условии, что продукты питания - в заводской упаковке, а страна-производитель указанного товара и страна вывоза имеют благополучную эпидемиологическую обстановку.

Напомним, что ранее Россельхознадзор не допустил ко ввозу без документов 58 тысяч куриных яиц.

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