В Ростове-на-Дону часть отеля Sheraton продали с аукциона

Недострой продали за 100 миллионов рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Часть недостроенного отеля Sheraton продали единственному участнику торгов за 100 миллионов. Им оказался представитель компании “Монолит”. Об этом говорится на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Из-за того, что участник был единственным, торги признали несостоявшимися. Однако сделка была заключена между компанией “Монолит” и конкурсным управляющим - компанией “Лира”.

Напомним, в июне этого года объявили о продаже ростовского недостроя. В лот вошло все: площадь более 20 тысяч квадратных метров, доли, комнаты. Однако потом арбитражный суд приостановил торги и запретил “Лире” проводить торги. Долгострой пытались пустить с молотка еще в 2018 году за 1 млрд рублей, но выкупить лоты никто не захотел. И это при том, что еще весной 2017 года все планировали продать за 6 млрд рублей.

Изначально о возведении пятизвездочного отеля объявили в 2012 году, а сдать его планировали через два года. За работу взялась группа компаний "Мегаполис", но из-за проблем с финансированием проект не был завершен. После Sheraton выкупил один из крупнейших банков страны. Официально сообщили о приостановке строительства в середине 2016 года.

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