В Ростовской области к 1 ноября планируют привить 80% взрослого населения

К сентябрю должны привить 60% населения Фото: Алексей БУЛАТОВ

К 1 ноября в Ростовской области планируют привить 80% взрослого населения. Об этом сегодня, 2 августа, на заседании оперштаба сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

- Мы с вами знаем, что внесены изменения в ряд документов. Перед нами стоит задача к 1 сентября привить 60% взрослого населения, а к 1 ноября - 80%. Это ответ большинству тех, кто спрашивает, нужно ли останавливаться на 60%. Максимально нужно создавать прочный коллективный иммунитет, - подчеркнул Евгений Ковалев.

Также эксперт вновь предложил властям ввести дополнительные коронавирусные ограничения. По мнению Евгения Ковалева, это необходимо сделать из-за роста заболеваемости в регионе. Идею о новых санитарных мерах уже поддержал губернатор Василий Голубев. Он пообещал, что такой документ подготовят на подписание.

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