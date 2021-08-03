В Ростовской области после заражения COVID-19 умерли 30 медработников

Жертвами инфекции стали врачи, сотрудники среднего персонала и водители скорой помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области с начала пандемии от COVID-19 скончались 30 медработников. Это врачи, сотрудники среднего персонала и водители скорой помощи. Об этом на заседании оперштаба сообщила управляющая региональным фондом социального страхования Татьяна Рагель.

- Всего направили 30 выплат. Сумма единовременной поддержки - 2 млн 753 тысяч рублей. Это значит, что с 1 ноября 2020 года 82,6 млн рублей было перечислено в связи со смертью медицинских работников, - рассказала Татьяна Рагель.

По состоянию на 2 августа, на Дону за сутки заболели 438 человек. Также зарегистрировали еще 19 умерших с коронавирусом. Ранее главный санврач области Евгений Ковалев сообщил о высоких темпах инфицирования в регионе и предложил ужесточить ограничения. Эту идею уже поддержал глава региона.

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