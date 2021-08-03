Для откачки воды во время ливней власти Ростова закупят новые помпы

Сейчас у спасателей всего девять помп Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Администрация Ростова-на-Дону закупит для спасателей новые помпы, чтобы быстрее откачивать воду на подтопляемых территориях города во время сильных ливней. Планами сити-менеджер Алексей Логвиненко поделился на планерке в мэрии. Об этом говорится на сайте 1rnd.

- Давайте докупим помпы, форму, чтобы мы соответствовали всем техническим возможностям. Давайте сделаем действительно хорошую спасательную службу, - заявил градоначальник.

По словам главы города, денежный вопрос по закупке будет рассмотрен на октябрьском заседании городской думы.

На данный момент у спасателей всего девять помп. Но они все старые, постепенно выходят из строя, - уточнил глава администрации города. В этом году службы докупили еще одну помпу двойного назначения. Она может и откачивать воду, и тушить ландшафтный пожар. Однако для качественной работы десяти помп недостаточно.

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