Вокзал превратился в озеро, а улицы — в горные реки: последствия потопа в Ростове-на-Дону 17 июня 2021

Из-за дождя затопило более сорока территорий. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области, vk.com/rostovnadonu.

Ливень в донской столице затопил около сорока территории и спровоцировал более ста происшествий. Публикуем кадры последствий потопа в Ростове-на-Дону 17 июня 2021.

Сильный дождь начался в городе около четырех часов. Когда утром люди отправились на работу, проехать в центре города уже было сложно. Проспект Буденновский затопило на участке от Большой Садовой до Пушкинской. Видео о том, как машины с трудом пробираются через огромные лужи, появилось в соцсетях. Пользователи сравнили погруженный в воду проспект с горной рекой.

Потоки воды размыли улицу Варфоломеева в районе пересечения с проспектом Ворошиловским. Набережная же оказалась между Доном и еще одной «рекой», образовавшейся на автодороге на улице Береговой. А на одном из участков прогулочной зоны смыло часть плитки.

Набережная после ливня. Фото: vk.com/etorostovnadonu

Если улицы города напоминали ростовчанам реки, то территория возле Главного ж/д вокзала превратилась в настоящее озеро. По крайней мере, до здания можно было добраться разве что на лодке. Последствия пришлось устранять спасателям.

Пострадали и жители других районов. Например, многострадальную девятиэтажку на проспекте Ленина снова подтопило. Воду на месте происшествия откачивали 13 поисково-спасательных бригад.

Воду пришлось откачивать спасателям. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

А вот в Левенцовском микрорайоне ветром сдуло палатку с овощами прямо на припаркованные неподалеку машины.

Очевидцы также рассказали, что в одном и частных секторов женщина оказалась в плену у стихии. Ростовчанка не знала, как преодолеть путь, оказавшись чуть ли не по пояс в воде. В итоге она просто застряла посреди дороги

По данным администрации, ливень стал причиной более ста происшествий. 43 территории оказались подтоплены. Зарегистрировано 65 случаев падения деревьев и крупных веток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шквалистый ветер обесточил в Ростове 60 многоквартирных домов

Сейчас последствия стихии устраняют энергетики. (Подробности)

Ливень в Ростове-на-Дону 17 июня 2021 превратил Буденовский проспект в горную реку

На проезжай части в отрезке между Большой Садовой и Пушкинской разлилась настоящая горная река с порогами и перекатами. (Подробности)

Женщина по пояс в воде не может перейти улицу: новые видео потопа в Ростове 17 июня 2021

Ситуация в разных районах города может шокировать. (Подробности)