Если опять придется тонуть: Карта самых затапливаемых улиц Ростова

В последний страшный ливень 17 июня в Ростове затопило более сорока территорий. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области, vk.com/rostovnadonu

После жестокой жары синоптики прогнозируют на Дону сегодня и завтра мощный ливень. Прогнозы погоды меняются ежечасно, да и у разных источников данные разнятся, но лучше, как говорится, подстелить соломки. А как правильно: детей, кошку и собаку в руки, паспорт в зубы — и спасаться? Правильный алгоритм действий «КП — Ростов-на-Дону» узнали у донских спасателей.

СТРАШНО ВСПОМИНАТЬ

Ростовчане еще не успели забыть кошмарный день — 17 июня, когда из-за ливней улицы города превратились в бурные реки, которые страшно переходить, а дома в низинах затопило до самых окон.

А в станице Тацинской в зоне подтопления оказались жители сразу 15 домовладений. Пожарным и спасателям пришлось откачивать там воду и эвакуировать жителей. Да и в Ростове далеко ходить не нужно: во время ливней девятиэтажку на улице Ленина затапливало и второго, и 17-го июня. В первый раз спасатели добирались туда на лодке и даже спасли едва не утонувшую собаку.

В девятиэтажке на Ленина воду пришлось откачивать спасателям. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

НЕ ЗНАЯ БРОДУ

В мощный ливень Ростов, конечно, плывет весь, но есть улицы, которые затапливает сильнее других. В свое время такой список улиц из зоны риска составили в управлении по делам ГО и ЧС администрации Ростова-на-Дону.

Первая в списке улиц — Привокзальная: здесь, в заплыве, наверное, участвовал в свое время практически каждый ростовчанин. В последний потоп гигантское озеро откачивали десятки сотрудников МЧС.

Пересечение Буденновского проспекта и улицы Пушкинской находится в низине и помнит страшный случай, когда в 2016 году здесь буквально утонула 14-летняя девочка. Да и вообще весь Буденновский превращается в горную реку.

Перекрестки улиц Стадионной и Нансена, Малиновского и Всесоюзной, а также улица Шоссейная тоже превращаются в самые глубокие реки в Ростове.

Еще плывут машины и пешеходы по улицам Текучева и Горького, особенно в их начале, где рельеф понижается в сторону вокзала.

Тонет исторический центр, постепенно понижаясь в сторону Дона.

Женщина оказалась в плену воды посреди улицы. Фото: подписчики "КП - Ростов-на-Дону"

ЗА БУЙКИ НЕ ЗАПЛЫВАТЬ

Если вы живете в зоне, подверженной затоплению, то заранее нужно узнать, где в ливень можно безопасно передвигаться.

- Изучите возвышенности и места, которые заливает меньше всего, и выбирайте их для поездки, пешего перемещения и парковки автомобиля, - объяснили спасатели.

Также жителям нижних этажей рекомендуется в случае надвигающегося затопления поднять выше ценные вещи и электроприборы.

В главном управление МЧС по Ростовской области настоятельно рекомендуют дончанам быть максимально осторожными и по возможности исключить пребывание на улице. Важно: при парковке автотранспорта быть предельно внимательными, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин.

В любом случае, на дворе третье тысячелетие, и неожиданностью непогода стать не должна, даже если вы не смотрите телевизор и не заглядываете в соцсети: МЧС региона постоянно информирует жителей области по СМС о предстоящем ухудшении погоды. К штормовым предупреждениям относятся не только сильный ветер, но и ливни, град и грозы, жара и заморозки.

Привокзальная площадь в донской столице сильно затоплена. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

ЧТО ДЕЛАТЬ, И КТО ВИНОВАТ? Вода рано или поздно отступит, а хозяева могут понести потери в виде испорченного имущества. Алгоритм действий, которые нужно предпринять, если к дому подходит вода (а также затапливает подъезд, подвал, квартиру или протекает крыша) озвучил ростовский адвокат Александр Ротенберг.

- Первым делом звоните в службу 112: у вас примут заявку и пришлют ответственную за решение вашей проблемы службу, если источник неприятностей в зоне ответственности муниципальных организаций. Разумеется, прибудут специалисты сначала устранят проблему, а после составят акт или заменяющий его документ, где опишут причину затопления и перечислят пострадавшие предметы, - рассказывает специалист.

Но могут отправить и в управляющую компанию. В этом случае, следует обращаться сразу в двух направлениях и всеми возможными способами — на сайт, электронную почту, по телефону и т.п.

- Обязательно требуйте назвать должности, фамилию, имя, отчество сотрудника, принявшего обращение, - советует адвокат. - В обращении указываем дату и предварительную причину затопления, просим приехать оформить соответствующий акт. Кроме того, в своем документе обязательно запрашивайте сведения: в чьей зоне ответственности находится колодец. При этом важно наиболее полно и точно указать его координаты - улица, дом расстояние в направлении.

В Ростове опять затопило многоэтажку в центре города. Фото: ГУ МЧС по РО

Таким, образом, если вы будете действовать сразу в двух направлениях, вопрос - чей колодец, и кто будет отвечать за последствия - решится существенно проще. Затем нужно пригласить независимого оценщика и уведомить УК или муниципальную организацию, ответственную за неработающие ливневки, указав дату и время проведения осмотра и составления предварительного акта об ущербе, обязательно получаем подтверждение о вручении уведомления.

- Во время осмотра снимайте все на фото и видео с использованием в камере титров даты и времени. После оценки направляете требование об устранении последствий потопа — сделать ремонт в том же подъезде или выделить на это деньги. Если с выполнением этого требования возникают проблемы, направляется досудебная претензия о возмещении ущерба в полной мере. Не забываем включить туда и деньги за услуги оценщика.

Если же ответственная за подтопление компания возмещать ущерб не собирается, пора подавать иск в суд с указанием всех издержек.

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