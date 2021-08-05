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Общество5 августа 2021 16:27

В Ростове на промывку и ремонт ливневой канализации потратят 55 млн рублей

Все работы подрядчик должен выполнить до 17 декабря 2021 года
Ангелина СКИБА
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В городе заменят ливневые решетки и обновят разрушенные участки канализации

В городе заменят ливневые решетки и обновят разрушенные участки канализации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на промывку, телеинспекцию и ремонт ливневой канализации планируют потратить 55 млн рублей. Информацию об этом разместили на сайте госзакупок.

Компания, которая возьмется за эту работу, сначала должна будет обследовать канализационную систему. После этого начнется ремонт с заменой колодцев, лотков, дождеприемных решеток. Подрядчик обновит разрушенные участки.

Все эти работы власти требуют завершить до 17 декабря 2021 года. Средства поступят из бюджета донской столицы.

Также ранее стало известно, что для спасателей в Ростове закупят новые помпы, которыми будут откачивать воду во время сильных ливней. Сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил, что вопрос с финансированием решат на октябрьском заседании городской думы.

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