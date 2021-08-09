Отключение света в Ростове-на-Дону 9 августа 2021 года: десятки горожан останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 9 августа 2021 года:десяткам местных жителей в разных районах города предстоит на несколько часов остаться без света. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 9 августа, с 9 до 16 часов электричество отключат на ул. Крайсовпрофовская; ул. Розы Люксембург; ул. Стадионная 10-14; пер. Донбасский; пер. Клинский; пер. Сибирский.

С 9 до 18 часов света не будет в пер. Полесский 1-37, 2-20; Второй переулок 87-131, 72-134; ул. Дранко 1-15, 2-20; пер. Андижанский 1-33; пер. Верхоянский 11-29; ул. Белгородская 35-47; пер. Пятигорский 3-13, 2-10.

С 22 часов 9 августа до 6 часов 10 августа обесточат ул. Вавилова 62/1, 64, 67В; пер. Радиаторный 9; пер. Изыскательский 5А.

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