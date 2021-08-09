Народный календарь на 9 августа: было принято в этот день отправляться в путешествие

Народный календарь на 9 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Народный календарь на 9 августа: наши предки считали, что, если навозные жуки вечером летали низко над землей, то это означало, что хорошая погода сохранится еще надолго. В том месте, где опущен конец радуги, там пройдет дождь. Утки плескались в воде и кричали к ненастью. Иволга или удод кричали к дождю.

Преобладающий красный цвет в радуге сулил ветер. Куры и индюшки лазали по сеновалу и рылись в сене к установлению хорошей погоды. Рыба вьюн хорошо клевала перед дождем. Фазан усаживался вечером на ветки к ясному дню и сухой теплой осени. Тот, кто на Пантелеймона родился, будет обладать способностями к медицине и целительству. Такой человек вырастет трудолюбивым, ему будет дана способность исцелять болезни с помощью трав. В этот день было категорически запрещено работать В народе до сих пор ходят предания о том, как плачевно заканчивалось любое, даже самое благое дело, начатое на Пантелеймона. Работать в поле на Пантелеймона – к пожару.

Возить сено или зерно 9 августа было большим грехом. Пироги с капустой были обрядовым блюдом. Если больной отстоит в церкви молебен в честь святого Пантелеймона, а дома будет молиться на его икону, вскоре он выздоровеет. Дети в эту дату уплетали капусту, чтобы хорошо учиться. Цветок подсолнуха, сорванный на собственном огороде и поставленный в вазу, принесет вам счастье. Кроме того, доброй приметой было отправляться в путешествие в этот день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народный календарь на 26 июля: в северных регионах птицы начинали готовиться к перелету в теплые края.

Мы узнали, какие приметы есть в народном календаре 26 июля.