Пробки в Ростове-на-Дону на утро 9 августа: дорог в городе свободны

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 9 августа зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Всесоюзная, Доватора, Таганрогская и Малиновского.

В центре водители вынуждены стоять на улице Варфоломеева, улице Красноармейской, улице Цезаря Куникова, улице Шеболдаева, проспекте Михаила Нагибина и переулке Ашхабадском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоит улица Вавилова, 1-я Форматная, Зрелищная.

На Северном пробки скапливаются в переулке Оренбургском.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Троллейбусная, Менжинского и проспекте Шолохова.

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