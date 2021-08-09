Загадывайте желание: метеорный поток Персеиды ожидает жителей донского края

Дончане полюбуются метеорным потоком Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие дни дончане смогут полюбоваться метеорным потоком Персеиды. Пик звездопада придется на 11 и 12 августа. Именно в эти ночи можно будет загадать множество желаний, так как звезды будут падать практически одна за другой.

Специалисты уверяют, что в это время будут пролетать по небу от 100 до 150 метеоров. Они будут пролетать со скоростью 210 тысяч километров в час, а загораются они обычно в 70 километрах над Землей. Метеоры будут оставлять за собой красивейший хвост различной длины.

Лучше всего любоваться звездопадом где-нибудь за городом, поскольку там небо гораздо темнее. Это можно делать даже без спецсредств, метеоры будут видны даже невооруженным взглядом.

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