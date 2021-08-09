В Ростове оспорили продажу имущества из недостроенного отеля Sheraton

Слушания должны состояться 22 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове Агентство по страхованию вкладов через суд потребовало отменить результаты аукциона, на котором продали часть техники и помещений отеля Sheraton. Слушания должны состояться 22 сентября, сообщает издание «Город N».

Речь идет об имуществе компании «Лира». Этой организации также принадлежит более 50% АК Банка, банкротством которого и занимается Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Агентство - конкурсный управляющий.

Именно с подачи управляющего ранее суд приостановил торги. Причина была в «сильно заниженной заявленной сумме» - всего 100 тысяч рублей. Однако спустя время аукцион все же состоялся, теперь стороны будут выяснять этот момент в судебном порядке.

Стоит отметить, что АСВ также требует принять обеспечительные меры на 180 млн рублей к АК Банку, но он не включен в реестр кредиторов «Лиры».

Отель Sheraton уже несколько раз пытались пустить с молотка. Так, например, в 2018 году стоимость имущества оценили в 1 млрд рублей. Однако тогда выкупить лоты никто не захотел.

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