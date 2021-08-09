Строительство транспортной развязки в Ростове завершится на год раньше

В Ростове строительство транспортной развязки будет завершено раньше срока Фото: Правительство РО

В донской столице было принято решение завершить строительство транспортной развязки на южном подъезде на год раньше планируемого срока. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Готовность объекта составляет 43%. Участок должны были ввести в эксплуатацию в 2023 году, но учитывая высокую потребность жителей Ростова и городов-спутников в комфортном и безопасном въезде в региональный центр, по решению Росавтодора работы завершатся на год раньше, - отметил главный инженер ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Дмитрий Макаров.

В настоящее время установлено три из пяти опор и смонтирована половина балок будущего моста. Напомним, что этот путепровод входит в новый съезд Краснодар - Батайск. Завершается и строительство левых полос на отрезке с шестого по седьмой километр.

Строители работают с опережением графика и на разворотной эстакаде на четвертом километре дороги. В этом месте окончательно завершена установка металлических пролетов и ведутся работы по бетонированию монолитной железобетонной плиты.

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С 10 июня из-за расширения можно будет ехать только по двум полосам.