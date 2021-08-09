В Ростовской области капитально отремонтируют детский сад на 120 мест

В Ростовской области появятся новые детские сады Фото: Правительство РО

Губернаторская проверка во главе с заместителем главы региона Артемом Хохловым побывала в селе Чистяково Советского района с целью проверить, как идет строительство нового детского сада на 50 мест. Стоит отметить, что дошкольное образовательное учреждение возводится в рамках нацпроекта «Демография». В настоящее время в этом месте уже ведутся работы по устройству коммуникаций, строительство стен и планировка территории.

- Сегодня мы смотрим, как идет реализация нацпроектов в Советском и Обливском районах, - прокомментировал Артем Хохлов. - Так, в селе Чистяково строительство детского сада подрядчик должен завершить к концу текущего года. А в станице Обливской к осени следующего года капитально отремонтируют детсад «Сказка» на 120 мест.

Важно сказать, что через год в детском саду «Сказка» откроется дополнительная дошкольная группа, куда смогут попасть сразу 20 ребятишек. Капремонт ведется в рамках нацпроекта «Образование». Работы идут в соответствии с графиком. Кроме того, мозаика советских времен на фасаде здания будет непременно сохранена.

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