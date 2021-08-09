В Ростовской области из-за введения ограничений на 70% упала посещаемость фитнес-центров

В Ростовской области снизилась посещаемость фитнес-клубов. Фото: аккаунт Михаила Плужникова в Инстаграм Фото: Соцсети

В донском регионе с момента введения ограничений сильно снизилась посещаемость фитнес-центров. Показатели упали сразу на 70%. Об этом в своем аккаунте в соцсети Инстаграм сообщил представитель Ассоциации операторов фитнес-индустрии РФ Михаил Плужников.

Он потребовал от губернатора Ростовской области Василия Голубева либо отмены введенных ранее ограничений, либо же введения полного локдауна. Плужников уверяет, что из-за антиковидных ограничений клубы вынуждены работать в убыток, за несколько дней выручка упала на 60%, а локдаун поможет избежать некоторых издержек.

- Каждый месяц фитнес-центры области посещают 800 тысяч человек, это 0,0027% от общего количества людей, бывающих в публичных местах. По системе клубного членства в клубы ходят одни и те же люди! - отметил Михаил Плужников.

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Люди обратились к Василию Голубеву в соцсетях.