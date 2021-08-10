Отключение света в Ростове-на-Дону 10 августа 2021 года: ростовчане останутся без света на несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 10 августа 2021 года: новые отключения ждут десятки горожан. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

С 10 до 12 часов электричество отключат на улице Дунаевского 1-19, 17, 25-27, 2-24, 27Б; проспекте Стачки 20-26, 26/1; улице Спартаковская 25, 20; улице Сакко и Ванцетти 1-43; улице Тренева 22.

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