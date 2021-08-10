Народный календарь на 10 августа: наши предки ходили в лес по ягоды

Народный календарь на 10 августа Фото: Светлана Макеева

Народный календарь на 10 августа: наши предки считали, что, если ночью звезды сильно мерцали, а утром небо было покрыто тучами, то днем следовало ожидать грозы. Муравьи увеличивали муравейники к холодной зиме. Вороны, грачи и галки кричал и пасутся перед ненастьем. Полевые мыши спускались вниз.

В какую сторону направляются овцы и козы при выпуске на пастбище, оттуда и будет ветер. Пчелиная матка раньше обычного срока прекращает откладывать яйца – к ранней и холодной зиме. Перистые облака появляются на горизонте - в ближайшие дни пойдет дождь. Нельзя в этот день меняться чем–либо. Иначе такая вещь испортится, либо пропадет. По этой же причине не стоит брать и давать деньги взаймы, а также отправляться за покупками.

Съеденная груша пробудит буйный нрав. Если съесть грушу на закате Солнца, то она поможет принять важное и трудное решение. Если в эту ночь подвесить к детской кроватке грушевую веточку или небольшую фигурку из грушевой древесины, это усилит способности ребенка к обучению. Женитьба в этот день обещала недолгую жизнь.

Если в этот день вы отправились в лес за ягодами, первый собранный стакан надо отдать в чужие руки – для большого урожая. Если вам удалось собрать много ягод, не рассказывайте об удачных местах сбора – леший обманет. То же самое касается и грибов. Если за грибами или ягодами идет женщина, она должна пребывать в хорошем настроении. Также у нее не должно быть месячных, иначе вернется домой с пустой корзиной.

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