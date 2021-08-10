Ужесточение антиковидных ограничений не повлияло на работу онкологического центра

Помощь онкобольным оказывается в штатном режиме. Фото: пресс-служба онкологического центра

Ужесточение антиковидных ограничений в Ростовской области не коснулось Национального медицинского исследовательского центра онкологии. Онкологическую помощь специалисты учреждения продолжают оказывать в полном объеме. Здесь по-прежнему можно получить консультативную и диагностическую медпомощь, а также специализированное, в том числе высокотехнологичное лечение по всем профилям онкологии. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

- Мы понимаем беспокойство наших пациентов по поводу ограничений плановой медпомощи в регионе, но к онкопациентам это отношения не имеет. За период пандемии онкослужба Южного федерального округа и всей России не прерывала свою работу. Рак - это заболевание, угрожающее жизни и здоровью пациента. Согласно постановлению губернатора Ростовской области такая медпомощь не может быть отсрочена. Её получат нуждающиеся в проведении курсового и программного лечения, высокотехнологичной медицинской помощи. Не прекращается плановая госпитализация как взрослых пациентов, так и детей, - подчеркнул генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН Олег Кит.

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