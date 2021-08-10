В Ростовской области коронавирусом заболели еще 479 человек

В лабораториях за сутки провели 2755 тестов Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области за сутки подтвердили 479 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2718. Об этом сегодня, 10 августа, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 53 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 197. На втором месте находятся Аксайский и Сальский районы, там по 12 заболевших, в Каменске-Шахтинском - 11, в Боковском, Верхнедонском и Неклиновском районах - по 9.

По 8 случаев - в Азове, Новочеркасске, Новошахтинске, Багаевском,Волгодонском, Зимовниковском, Константиновском, Миллеровском районах, по 7 - в Батайске и городе Зверево. Меньше всего положительных тестов - по 1 - подтвердили в Куйбышевском и Октябрьском районах.

Среди новых заболевших 36,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,9% - от 46 до 65 лет, 15,2% - от 66 до 79 лет, 3,5% - старше 80 лет, 14,6% - дети.

Лечение в стационарах получают 3945 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 47 человек, на неинвазивной ИВЛ - 318.

Кроме того, за сутки в регионе зарегистрировали еще 26 умерших с COVID-19. Это 16 женщин 43, 46, 57, 59, 62, 67, 72, 73, 74, 80, 81, 82, 89 лет и 10 мужчин 39, 48, 59, 60, 62, 64, 69, 70, 81, 84 лет. У этих людей были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса на Дону стали 5412 человек.

Ранее стало известно об 11 случаях COVID-19 в 10 детских лагерях Ростовской области. Как сообщили в Роспотребнадзоре, эту ситуацию быстро взяли на контроль, поэтому инфекция не распространилась среди отдыхающих.

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