Еще 26 пациентов с COVID-19 умерли в Ростовской области

Лечение в стационарах получают 3945 пациентов Фото: Иван МАКЕЕВ

За сутки в Ростовской области зарегистрировали еще 26 умерших с COVID-19. Информация об этом появилась сегодня, 10 августа, на сайте донского правительства.

- Скончались 16 женщин 43, 46, 57, 59, 62, 67, 72, 73, 74, 80, 81, 82, 89 лет и 10 мужчин 39, 48, 59, 60, 62, 64, 69, 70, 81, 84 лет. У этих людей были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса на Дону стали 5412 человек, - говорится в сообщении.

Лечение в стационарах получают 3945 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 47 человек, на неинвазивной ИВЛ - 318. Ранее стало известно, что донской регион стал вторым в ЮФО по количеству летальных исходов с COVID-19.

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