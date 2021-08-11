Отключение света в Ростове-на-Дону 11 августа 2021 года: электричество будет отключено в разных районах города

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 11 августа 2021 года: электричество отключат на несколько часов в разных районах города. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 11 августа, с 9 до 18 часов электричества не будет в пер. Полесский 29-87, 20-64; пер. Хабаровский 51-97, 30-84; ул. Турксибская 51-79, 36-72; ул. Мечникова 31А, 40, 40 А,Б, 82А, 72-108.

С 10 до 12 часов электроэнергию отключат на ул. Дунаевского 1-19, 25-27, 2-24, 27Б; просп. Стачки 20-26, 26/1; ул. Спартаковская 25, 20; ул. Сакко и Ванцетти 1-43, 25; ул. Тренева 22.

С 10 до 15 часов обесточат дома на ул. Малиновского 38/29, 40, 36/29; просп. Стачки 240, 228, 232/34, 226; ул. Жмайлова 27, 27а, 27б, 27/1, 25.

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