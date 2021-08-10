Василий Голубев почтил память погибшего в Аксае полицейского

Василий Голубев почтил память погибшего полицейского Фото: Правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев почтил память погибшего в донском регионе полицейского Ивана Шахового. Глава региона возложил цветы к памятнику, установленному в его честь. Правоохранитель погиб пи исполнении служебных обязанностей восемь лет назад.

Старший сержант полиции Иван Шаховой был смертельно ранен 8 сентября 2013 года. В тот день он вступил в неравный бой с вооруженными преступниками. В результате этого была частично ликвидирована и задержана банда, которая совершила серию разбойных нападений на полицейских в Аксае и Новочеркасске. Указом Президента РФ Иван Сергеевич был посмертно награждён орденом Мужества.

- Сегодня губернатор Василий Голубев вместе с начальником Главного управления МВД России по Ростовской области побывали в Аксае, где почтили память героя и возложили цветы к мемориальной плите, установленной в его честь, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Кроме того, Василий Голубев пообщался и с родными погибшего – его супругой Натальей и дочерью Вероникой.

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