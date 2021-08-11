Народный календарь на 11 августа: родившиеся в этот день растут гордыми и выносливыми

Народный календарь на 11 августа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Народный календарь на 11 августа: наши предки считали, что, если спелый овес зеленеет во второй раз, то это к ненастной осени. Если по вечерам в низинах рек стелются туманы то это означало, что в лесах растут грибы. Ворона усиленно каркала против ветра к дождю. Если в августе будет тепло и много дождей, то это к хорошему урожаю грибов.

Тетерев быстро перелетал на поле к ненастью. Если к вечеру перистые облака сменяются слоисто-перистыми, то ночью будет гроза. Ветер в хорошую погоду меняет направление по часовой стрелке в течение дня, но стихает к вечеру - к вёдру на завтра. Туман с утра к плохому сбору меда.Туманный день - к хорошему урожаю ячменя, овса и других зерновых культур. Частые зарницы в небе сулили хороший урожай зерновых. Много орехов и ягод, но мало грибов, к холодной зиме.

Родившиеся в этот день растут гордыми и выносливыми. Если прислониться к стволу калины, растущей во дворе, можно обеспечить себя здоровьем и уберечься от простуд. Вот только к самому дереву следует относиться с любовью и осторожностью. Ни в коем случае не допускается ломать ветки, слишком сильно трясти крону. И не дай Бог – срубить калину в этот день! Счастья и здоровья вам не видать до конца жизни.

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