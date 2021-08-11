"Это вам не пицца!" В Ростове накормили раками ангольского защитника Баштуша

Баштуш вернулся в Ростов и счастлив. Фото: ФК "Ростов"

В Ростов прилетел ангольский защитник Бартоломеу Баштуш. За местный футбольный клуб он выступал с 2012 по 2016 годы и порадовал фанатов четырьмя забитыми голами. Впрочем, основной его задачей на поле было не допускать забитых мячей в свои ворота и с этим он прекрасно справлялся. Фанаты возвращение игрока одобрили. Сам Баштуш прилетел ночью и уже на следующий день фотографировался очень довольным. А 10 августа в футбольном клубе чуть подробнее рассказали о том, по чему анголец скучал больше всего.

Пресс-служба ФК "Ростов" опубликовала в твиттере забавное видео, где гостю приносят обед. На пиццу и пасту он смотрит неодобрительно, но вот на столе появляется целая тарелка с раками! Бартоломеу просиял и продемонстрировал навыки правильного поедания донского деликатеса. "Выбор очевиден", - прокомментировали в пресс-службе.

Баштуш покинул Ростов в 2016 году, после этого он провел 94 матча за Лацио, в которых забивал девять раз. В прошлом сезоне футболист играл в чемпионате Саудовской Аравии. Фанаты хорошо отозвались о возвращении защитника.

- Удачи, здоровья и классного футбола! Все, защита на замке!, - написал Владимир Компанцев в группе клуба. А другие болельщики начали обсуждать, где же именно накормили самыми вкусными раками футболиста.

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