Новости ФК «Ростов»: как изменился состав и что произошло с командой перед Чемпионатом России по футболу

Первый матч после сборов "Ростов" проведет 23 июля. Фото: ФК "Ростов".

Новости ФК «Ростов» не прекращались и во время сборов команды в Австрии. В период подготовки к новому сезону РПЛ «желто-синие» совершили несколько трансферов. Рассказываем, как изменился состав команды перед Чемпионатом России по футболу.

КТО УШЕЛ?

После завершения сезона болельщики ФК «Ростов» интересовались, каких трансферов ждать от клуба. Валерий Карпин признал, что на итоги игры и положение в таблице повлияли изменения в составе. Он отмечал, что в «Ростове» сформировался костяк команды — никто не хотел его распада.

Валерий Карпин говорил, что на итоги прошлого сезона повлияли изменения в команде. Фото: ФК "Ростов".

К счастью для фанатского сообщества, глобальных изменений в ФК «Ростов» не произошло. Однако не обошлось без потерь — ушли сразу три заметных игрока. В конце сезона команду покинул защитник Хайтам Алеесами, успевший поиграть за «желто-синих» девять месяцев. По данным Transfermarkt.ru, сейчас футболист все еще в поиске нового клуба, а его стоимость оценивается в 1,20 миллиона евро.

Много сожалений вызвал уход из клуба Алексея Козлова. Он играл за ФК «Ростов» почти два года, регулярно выходил на поле и не раз помог команде. Причины трансфера неизвестны: клуб поблагодарил Козлова, в сам игрок ограничился фразой «пора двигаться дальше». Позже защитник присоединился к «Нижнему Новгороду».

В середине июня «желто-синие» сообщили об уходе полузащитника Георгия Махатадзе. За три месяца он успел отличиться на матче со «Спартаком». В той игре он забил первый гол не только за клуб, и в РПЛ. Тем не менее Махатадзе расстался с «Ростовом» и перешел в «Ротор».

КТО ПРИСОЕДИНИЛСЯ?

Самым долгожданной новостью для болельщиков стал переход гамбийского футболиста Али Соу. В феврале ФК «Ростов» арендовал нападающего с правом выкупа. За три месяца Соу провел за команду 11 матчей и забил три гола. Правда фанаты и до последнего сомневались в переходе гамбийца. Поражали не только успехи футболиста, но и его возможная стоимость — 3,75 миллиона евро.

Во время сборов Николай Комличенко забил первый гол за "Ростов". Фото: ФК "Ростов".

Произошло и несколько менее заметных трансферов. Ряды нападающих пополнил Николай Комличенко из «Динамо», а защиту усилили Кирил Боженов из «Химок» и Игорь Калинин из «Урала». Правда на поле мы увидим только Калинина, Боженов уже ушел в аренду «Химок».

В КАКОЙ ФОРМЕ ИГРОКИ?

Последние игры на сборах ФК «Ростов» провел с переменным успехом. «Желто-синие» уступили сербскому «Партизану», венгерским «Кишварде» и «Гонведу». С другой стороны, порадовали болельщиков красивыми победами над израильским «Бейтаром» (1:0) и «Локомотивом» (2:1). Голы забили не только уже зарекомендовавшие себя Али Соу и Роман Тугарев, но и новичок Николай Комличенко.

Последний товарищеский матч завершился поражением "желто-синих". Фото: ФК "Ростов".

Первый матч сезона «Ростов» проведет с московским «Динамо». Игра пройдет на «Ростов Арене» 23 июля.

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