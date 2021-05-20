«Ростов» может купить одного из самых дорогих игроков в своей истории: кто такой и что дал команде Али Соу

Соу на первой тренировке "Ростова". Фото: ФК "Ростов".

Гамбийский нападающий Али Соу перешел в аренду «Ростова» в феврале. После завершения сезона тренер Валерий Карпин допустил, что новичка могут выкупить у софийского ЦСКА. Если трансфер состоится, он может вторым по стоимости в истории клуба. Рассказываем, кто такой Али Соу и как показал себя в сезоне.

21 ГОЛ ЗА СЕЗОН

Али Соу родился в гамбийском городе Банжул. Он начал играть в местном юношеском клубе «Гамтел», позже перешел в итальянский «Кьево». В этом клубе он и дебютировал во взрослом футболе.

Соу родился и начал заниматься футболом в Гамбии. Фото: ФК "Ростов".

За «Кьево» Соу отыграл только один сезон, после чего начал выступать в аренде. С 2013 по 2017 это были итальянские клубы серии А и Б: «Юве Стамбия», «Латина», «Прато» и другие. Больше всего матчей он провел за «Юве Стамбию» — он вышел на поле 34 раза и забил пять голов.

Успех пришел к Али после перехода в албанский клуб Высшей лиги «Скендербеу». Он принял участие в 32 играх и выполнил 21 гол. О «молниеносном прорыве» нападающего писали албанские спортивные СМИ.

Нападающий перешел в "Ростов" в феврале. Фото: ФК "Ростов".

— Первый человек из Гамбии, который забил 21 гол в сезоне и нападающий самого высокого уровня среди звезд Западной Африки, играющих за границей, — сообщало албанское издание Foroyaa.

После «Скендербеу» Соу перешел в софийский ЦСКА, где также хорошо себя показал. Он играл за клуб три сезона, провел 74 матча и забил 32 гола.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

Гамбийский нападающий перешел в аренду ФК «Ростов» в начале сезона. Пока он принял участие в 11 играх и три гола.

Самыми ярким оказалось первое выступление Соу за «Ростов». В матче против «Зенита» он отправил в ворота два мяча. После игры многие справедливо заметили, что новичок спас команду от поражения — счет в той игре составил 2:2.

Али Соу стал лучшим игроком матча с "Ротором". Фото: ФК "Ростов".

Еще один гол футболист забил в матче против «Ротора» 17 марта. Он реализовал выход один на один.

Был и еще один гол от Соу, но его не засчитали. Он забил «Химкам», но судьи усмотрели «положение вне игры».

ЧТО ДАЛЬШЕ

После сезона Валерий Карпин высказался об игре Соу. Он отметил игру нападающего в первых матчах и допустил его покупку «Ростовом».

— Думаю, контракт будет выкуплен. Ему нужно время на адаптацию. Первые игры за счет эмоций он выглядел очень прилично. Учитывая, что, по сути, человек приехал с корабля на бал, — прокомментировал тренер в интервью Sport24.

Карпин оценил первые игры Соу. Фото: ФК "Ростов".

По данным Transfermarkt, арендное соглашение было рассчитано до конца сезона. По данным портала, его покупка может обойтись в три миллиона евро.

Дороже Соу эксперты оценивали только переход полузащитника Понтуса Алмквиста. Как сообщает все тот же Transfermarkt, стоимость той сделки составляла 3,75 миллиона евро. Алмквист провел за «Ростов» 19 матчей, забил один гол и выполнил одну передачу.

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